اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بانه "سيتم إطلاق سراح الاسرى على مراحل، والرئيس الأميركي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل مزيدا من الاسرى". واعتبر نتانياهو عقب اجتماع الحكومة لاتخاذ القرار بشان صفقة الاسرى مع حماس، بان "الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح". واشار نتانياهو الى ان "القيادات الأمنية في اسرائيل تدعم القرار بالكامل، والاتفاق سيسمح بالاستعداد لمواصلة القتال".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سيتم إطلاق سراح الاسرى على مراحل ونواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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