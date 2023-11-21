"سرايا القدس": وفاة المستوطنة "حنا كتسير" حصل بعد مماطلة العدو في ترتيب إطلاق سراحها ما أدى إلى فقدان حياتها

أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، عن "وفاة المستوطنة حنا كتسير التي سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها -لأسباب إنسانية- ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها".

ولفت أبو حمزة، الى أننا "نجدد تأكيدنا على إخلاء مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في غزة".