أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، عن "وفاة المستوطنة حنا كتسير التي سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها -لأسباب إنسانية- ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها".
ولفت أبو حمزة، الى أننا "نجدد تأكيدنا على إخلاء مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": وفاة المستوطنة "حنا كتسير" حصل بعد مماطلة العدو في ترتيب إطلاق سراحها ما أدى إلى فقدان حياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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