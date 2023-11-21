محافظ واسط يفتتح مشروعاً حيوياً متكاملاً

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بغداد - ياسين صفوان - افتتح محافظ واسط محمد المياحي، الثلاثاء، مشروعاً حيوياً متكاملاً في مدينة الكوت.

وقالت المحافظة في بيان، إنه "تم افتتاح منطقة الرميلة والدبية في مدينة الكوت بعد اكمال تطويرها بمشروع خدمي متكامل تم إنجازه بالكامل".

وأضاف البيان أنه "تم افتتاح محطة رفع خاصة لهذه المنطقة، كفيلة بمعالجة مشاكل تصريف مياه الامطار وشبكات الصرف الصحي".