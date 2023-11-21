شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 لا مفر منه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، أن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أصبح الآن " أمرًا لا مفر منه ".

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده لا تقبل "بأي حال من الأحوال" الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي تتحول إلى عقاب جماعي وتشكل جرائم حرب حيث أن استهداف الأماكن التي يجب حمايتها في جميع الظروف مثل المستشفيات وأماكن العبادة والمدارس وإجبار الناس على الهجرة لا يتوافق مع الضمير ولا مع القانون.

العدوان على غزة

أضاف أنه من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم كل الجهود وبشكل مكثف.