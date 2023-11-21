بلاده تقطع العلاقات مع إسرائيل.. رئيس جنوب أفريقيا يدعو لخطوات "عاجلة وملموسة" بشأن فلسطين

صوّتت الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والتي تضم 400 عضو، الثلاثاء، لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية، وقطع العلاقات مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة، بموافقة 248 عضواً مقابل رفض 91 آخرين.



وكانت تل أبيب قد استدعت، في وقت متأخر الاثنين، سفيرها لدى بريتوريا، إلياف بيلوتسركوفسكي، إلى القدس المحتلة "للتشاور". وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"، إن الاستدعاء جاء "في أعقاب التصريحات الأخيرة لجنوب أفريقيا".



ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الثلاثاء، لاتخاذ خطوات "عاجلة وملموسة" بشأن فلسطين، معتبرا الهجمات الإسرائيلية على غزة "انتهاك صارخ" للقوانين الدولية.



جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوّة للانضمام بشأن تدهور الأوضاع في غزّة.



واتهم رئيس جنوب إفريقيا في الكلمة، إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في غزة ، داعيا المجتمع الدولي لـ"اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من أجل حل الاشتباكات في فلسطين بشكل عادل وسلمي".



وقال :"العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين باستخدام القوة مخالف للقوانين وهو جريمة حرب".



واعتبر تعمد إسرائيل حرمان سكان غزة من الدواء والوقود والغذاء والماء بأنه "يعادل الإبادة الجماعية"، مضيفا: "إن الفظائع التي نشهدها هي الفصل الأخير من تاريخ مليء بالألم والقمع والاحتلال والصراع مستمر لأكثر من 75 عاما."



وأوضح أنّ السبب الرئيسي للصراع، هو "احتلال إسرائيل غير القانوني" للأراضي الفلسطينية، ويتجلى ذلك، بحسب رامافوزا، في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي ينص على "المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".



وأعلنت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إحالة ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، فيما دعتها، الاثنين، إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وكانت جنوب أفريقيا، التي ليس لديها سفير لدى إسرائيل، قد سحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين من هناك، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وتشهد العلاقات بين جنوب أفريقيا وإسرائيل توتراً على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر: الأناضول + أسوشتيد برس

