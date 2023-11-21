الاتحاد الأوروبي يدعو إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

دعا الاتحاد الأوروبي إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الهدنة الإنسانية في غزة. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد الاجتماع الاستثنائي غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء أمس الأول: إن «قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدنات إنسانية فورية هو خطوة كبيرة إلى الأمام لكن علينا أن نحرص على الإسراع في تطبيقه».

وأضاف بوريل أنه «أطلع الوزراء على نتائج لقاءاته رفيعة المستوى في إسرائيل وفلسطين والبحرين وقطر والأردن».

وقال: إن «هناك خلاصتين رئيسيتين من زيارتي للمنطقة، الأولى الشعور بالإلحاح المطلق لمعالجة الأزمة الإنسانية المأساوية في غزة والأخرى الرغبة المشتركة في العمل من أجل سلام دائم بالمنطقة».