العربية للتنمية الإدارية: المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي ديسمبر القادم بشرم الشيخ

ياسر رشاد - القاهرة -

قررت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، تنظيم المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة " التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي وتحدياته: نحو رؤية مستقبلية" وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر القادم، بمدينة شرم الشيخ جمهورية مصر العربية، وبحضور نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرات والأكاديميين في مجالات الاتصال المؤسسي والإدارة الرشيقة والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والعلاقات العامة والإعلام بكافة صوره، من مختلف الدول العربية.



يهدف المؤتمر إلى بحث سبل تطوير الاتصال المؤسسي وجهود العلاقات العامة لخدمة أهداف الاستدامة بكفاءة وفعالية داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الاطلاع على الممارسات الفضلى لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري والاتصال المؤسسي، مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الاتصال المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي وبحث إمكانيات التوصل لحلول لمقابلة تلك التحديات بما يتلاءم مع السياسات المؤسسية، التشبيك وتبادل التجارب والخبرات والتعاون لتطوير الأداء فيما يتعلق بالاتصال المؤسسي وقدرته على المساهمة في استدامة المشروعات والبرامج، و تسليط الضوء على مقاييس تطوير الأداء ورصد مؤشرات النجاح فيما يخص أهداف الاتصال المؤسسي المستدام.



التواصل المؤسسي ودوره في تحقيق الاستدامة يدور المؤتمر حول العديد من المحاور من بينها، الممارسات الفضلى في توظيف المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات، فرص وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاتصالية المؤسسية، دور المؤثرون في الوصول للجماهير وتعزيز مكانة المؤسسة، المؤشرات والمقاييس الإقليمية والدولية لنجاح الاتصال المؤسسي المستدام، التواصل المؤسسي الداخلي ودوره في التحول من القيادة الرشيقة إلى القيادة المستدامة، ودور برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تعزيز السمعة وبناء الصورة الذهنية في عصر التقنيات الرقمية.