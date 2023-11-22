التموين تلاحق محتكري السكر بالإسكندرية.. ضبط 41 طنًا جمعتها شركة تعبئة بالعجمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة الأمن، أكثر من 41 طن سكر جمعتها إحدى شركات تعبئة السكر بمنطقة العجمي بقصد بيعه بسعر أعلى، بالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار السكر لمستويات غير مسبوقة.

قال المهندس محمود القلش المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن إدارة العجمي التموينية نفذت حملة بالاشتراك مع مباحث التموين للرقابة على شركات تعبئة السكر، أسفرت عن ضبط مخزن إحدى الشركات بنطاق الإدارة.

وأضاف "القلش"، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه جرى تحرير محضر تجميع عدد 811 أجولة سكر بمخزن الشركة المشار بإجمالي 40 طن و550 كيلو، وعدد 1000 كيس بإجمالي وزن واحد طن، ليصل إجمالي الكميات المضبوطة 41,5 طنًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

ووجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية الأجهزة الرقابية بالمديرية لتشديد الرقابة على شركات تعبئة السكر وتوجيه حملات مكثفة للرقابة على شركات تعبئة السكر لإحباط محاولات المتاجرة بالسلعة في السوق السوداء وبيعها بأعلى من سعرها الأصلي.

وبلغت أسعار السكر في مصر مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو 50 جنيهًا في المنافذ غير الحكومية والمحال، وأرجع مسؤولون بشعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية سبب ارتفاع أسعار السكر إلى عدم ضخ كميات من السكر في السوق تغطي حجم الطلب الطلب المتزايد.