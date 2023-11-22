"عنبر" بطل العرب في كمال الأجسام: محافظ سوهاج مدعمناش (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، بثًا مباشرًا بعنوان ("محمود عنبر" ابن سوهاج الرابع في البطولة العربية لكمال الأجسام: طموحي كارت الاحتراف وبطولة العالم).

وقال الكابتن محمود عنبر، بكالوريوس تجارة ابن مدينة طهطا والحاصل على المركز الرابع في البطولة العربية لكمال الأجسام والتي أقيمت خلال الأسبوع الجاري بمحافظة الإسكندرية إن حصوله على هذا المركز المتقدم في البطولة ليس فوز لشخصه فقط وإنما لكل من وقف بجانبه ودعمه بدءًا من والدته وزوجته وخالته ومدربيه وأصدقائه في اللعبة وانتهاءً بأبناء مدينته الذين غمروه بمزيد من مشاعرهم الطيبة.

وأضاف بطل العرب في كمال الأجسام إن وزنه 81 كيلو جرام ونافس على الوزن المفتوح، مشيرًا إلى أن الحكام والجمهور الذي كان يشاهد عرض المسرح في البطولة أعجبوا بهيئة عضلاته رغم أنه أصغرهم سنًا وأقلهم وزنًا، لافتًا إلى أنه كان يعرض معه على المسرح مشاهير من لاعبي كمال الأجسام مثل كابتن حمدي غانم مدرب منتخب مصر في كمال الأجسام، كابتن محمود كلية من الإسكندرية، كابتن عماد عشري مقيم بالسعودية، كابتن شحاته عليوة مقيم بالإمارات.

وعن طموحه في رياضة كمال الأجسام قال الكابتن محمود عنبر إنه يسعى للحصول على لقب بطل العالم، وذلك بعد الحصول على تأشيرة السفر من إسبانيا، كما أنه يطمح في الحصول على كارت الاحتراف.

واستنكر ابن مدينة طهطا تجاهل محافظ سوهاج ومديرية الشباب والرياضة لأبطال ولاعبي كمال الأجسام وغيرها من ألعاب القوى البدنية، وعدم دعمهم لهم سواء المادي أو المعنوي، ما يجعلهم يتحملون أعباء إضافية فوق طاقتهم للمشاركة في بطولات وفعاليات وتمثيل مصر.