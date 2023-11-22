لامتناع التجار عن البيع .. ضبط 6 أطنان سكر و10 أطنان بنزين و1178 قاروصة سجائر مجهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملات تموينية مكثفة على أماكن تداول السلع والمواد الغذائية، ومحطات الوقود بكافة مدن المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، لمتابعة مدى الالتزام بإعلان التسعيرة، وضبط الأسواق، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة تموين بجنوب سيناء، إنه جرى تكليف جميع الإدارات التموينية بالمحافظة بتشكيل لجان للمراقبة اليومية على أماكن تداول السلع الغذائية، والمخابز، ومحطات الوقود، لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار، وضبط محاولات الغش التجاري.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 140 محضرًا متنوعًة، بعضها محاضر إثبات حالة لبعض المخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للقوانين والقرارات التموينية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادات صحية.

وأوضح أنه جرى ضبط والتحفظ على نحو 6 طن سكر بعضهم مجهول المصدر والبعض الأخر امتناع عن البيع، و10 طن لتر بنزين 92 لامتناع صاحب محطة الوقود عن البيع، و 1178 قاروصة سجائر مجهولة المصدر بإجمالي 11780.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.