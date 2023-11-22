تجدد دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي وغارات على اللبونة واطراف الناقورة

تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي "خشية تسلل مسيّرات". بالمقابل، افادت قناة "المنار" عن غارة لطائرة مسيرة على اطراف بلدة الناقورة وغارة آخرى على منطقة اللبونة جنوب لبنان.

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