رابطة معلمي الاساسي التقت الحلبي: أبدى الوزير مرونة للوصول الى أجر عادل ومنصف للمعلم

أعلنت "رابطة معلمي التعليم الاساسي"، بعد اجتماعها مع وفد من لجنة اساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، بوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن "الحلبي جدد العرض المقدم من اليونيسف بدفع ٦ دولارات تشمل اجر وبدل النقل وبدل الانتاجية، وهو ما أكدنا كلجنة للدوام المسائي ورابطة للتعليم الاساسي رفضنا له واصرارنا على المساواة مع الدوام الصباحي والحصول على بدل حصة عادل لا يقل عن ٩ دولارات".

وأوضت الرابطة، أن "الوزير ابدى مرونة في هذا الموضوع وطلب تفويضا للوصول الى اجر عادل ومنصف"، لافتةً الى أنها "عرضت واللجنة موضوع الخدم وعمال المكننة مطالبين بمساواتهم بالأساتذة وانصافهم وجعل مستحقاتهم مباشرة من اليونيسف وباجر عادل ومنصف إذا لا يجوز ان يعمل الخدم ب ٢٥٠ ألف ليرة لبنانية او عامل المكننة بمبلغ بين ٤٠٠ و٦٠٠ ألف ليرة. كما وشددت الرابطة على مطلبها بتغذية صناديق المدارس ودفع المستحقات عن الاعوام السابقة لكي تستطيع المدارس الاستمرار واداء رسالتها التربوية في الدوامين".

وفي مسألة طرح موضوع بدل الإنتاجية للأساتذة المهجرين قسرا في المدارس الرسمية الحدودية بسبب العدوان الصهيوني، ذكرت أن "الحلبي أبدى تجاوبا كبيرا في هذا الشأن، واكد انه يعمل على اعطائهم حقوقهم كاملة"، مضيفةً "تم تحديد موعد اجتماع اخر نهار الخميس المقبل تحضره الرابطة واليونيسف وطاقم الوزارة".