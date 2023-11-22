"حزب الله" نشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية اليوم

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية بتاريخ 21-11-2023. وذكر الإعلام الحربي أنه "في القطاع الشرقي: 1- الساعة 6:40 استهداف منزل في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود من جيش العدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة كردٍّ على استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية. 2- الساعة 14:25 مهاجمة قوة من "الجمع الحربي" التابع للإستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة بصاروخَين موجّهَين وسقوط عناصرها بين قتيل وجريح كردٍّ أوّلي على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيَّين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري وسائر الشهداء المدنيّين. 3- الساعة 16:10 قصف قاعدة بيت هلل العسكرية بصواريخ غراد (كاتيوشا) وإصابتها إصابة مباشرة كردٍّ على قيام جيش العدو الإسرائيلي باستهداف الصحافيَّين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري والمدنيّين والمنازل المدنية. 4- الساعة 16:50 مهاجمة تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا وتحقيق إصابات مباشرة". أما في "القطاع الغربي: 1- الساعة 9:50 استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 2- الساعة 11:45 استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 3- الساعة 13:45 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 4- الساعة 14:30 استهداف موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 5- الساعة 15:45 مهاجمة تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي داخل منزل في مستوطنة أفيفيم بالصواريخ الموجّهة وسقوط عناصره بين قتيل وجريح كردٍّ على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيَّين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري وسائر الشهداء المدنيّين. 6- الساعة 15:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. 7- الساعة 16:05 استهداف دبابة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي قرب مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة. 8- الساعة 16:15 مهاجمة مصنع تابع لشركة رافايل للصناعات العسكرية الإسرائيلية في منطقة شلومي بالصواريخ وإصابته إصابة مباشرة ومشاهدة النيران تندلع فيه كردٍّ على قصف العدو الصهيوني لمصنع الألمنيوم في منطقة الكفور شمال مدينة النبطية".

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