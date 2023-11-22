الدفاع المدني: لا وجود لسيارة متضررة نتيجة القصف الإسرائيلي في محلة وادي حسن

أعلن الدفاع المدني في بيان، أن "عناصره توجهوا بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً الى محلة وادي حسن على طريق طيرحرفا - مجدلزون بعد أن أفادت معلومات عن تعرض سيارة مدنية للقصف الإسرائيلي وسقوط شهداء".

وأكد الدفاع المدني، أنه "بعد عملية مسح شامل للمنطقة بدقة متناهية وسط ظروف أمنية بالغة الخطورة من قبل الدفاع المدني والجيش اللبناني اتضح ان الأنباء عارية عن الصحة ولا وجود لأي سيارة".