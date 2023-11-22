أعلن الدفاع المدني في بيان، أن "عناصره توجهوا بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً الى محلة وادي حسن على طريق طيرحرفا - مجدلزون بعد أن أفادت معلومات عن تعرض سيارة مدنية للقصف الإسرائيلي وسقوط شهداء".
وأكد الدفاع المدني، أنه "بعد عملية مسح شامل للمنطقة بدقة متناهية وسط ظروف أمنية بالغة الخطورة من قبل الدفاع المدني والجيش اللبناني اتضح ان الأنباء عارية عن الصحة ولا وجود لأي سيارة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: لا وجود لسيارة متضررة نتيجة القصف الإسرائيلي في محلة وادي حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.