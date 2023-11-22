كوريا الجنوبية تعلق جزءا من اتفاق 2018 مع جارتها الشمالية بعد إطلاق قمر صناعي

نقلت وكالة "يونهاب" عن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية أن "سيول ستعلق جزءا من الاتفاق المبرم مع بيونغيانغ في 2018 والذي يهدف إلى خفض التوتر بين البلدين بعد أن أعلنت كوريا الشمالية إطلاق أول قمر صناعي للتجسس".

وذكرت الوكالة إن "هذه الخطوة ستعيد عمليات الاستطلاع والمراقبة ضد كوريا الشمالية في المنطقة المحيطة بخط ترسيم الحدود العسكرية".