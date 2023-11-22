الأمم المتحدة: نحذر من توقف وشيك لمساعداتنا الغذائية في تشاد في خضم تدفق لاجئين سودانيين

أعرب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، عن "قلقه بسبب "وقف وشيك لمساعداته الغذائية في تشاد جراء نقص التمويل الدولي والذي حُوِّل خصوصاً إلى أوكرانيا وغزة".

وذكر البرنامج، في بيان، أنه "في الأشهر الستة الماضية، بلغ عدد اللاجئين الفارين إلى تشاد ما يوازي عددهم في السنوات العشرين الماضية منذ بدء الأزمة في دارفور (غرب السودان) في العام 2003".

وحذر من "توقف وشيك لمساعداته الغذائية لـ 1,4 مليون شخص في تشاد، بينهم اللاجئون السودانيون الجدد، بسبب عوائق مالية"، لافتاً الى أنه "في كانون الأول، سيضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق مساعداته للنازحين واللاجئين من نيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون، بسبب نقص التمويل. واعتباراً من كانون الثاني 2024، سيتوسّع نطاق هذا التعليق ليشمل خصوصاً اللاجئين الجدد الوافدين من السودان، والذين لن يحصلوا على أغذية".

وقبل اندلاع حرب أهلية جديدة في السودان في منتصف نيسان 2023، كانت تشاد تأوي وفقًا للأمم المتحدة، أكثر من 400 ألف لاجئ فروا من الحرب التي اجتاحت دارفور في الفترة من 2003 إلى 2020. ويبلغ عدد هؤلاء اللاجئين حالياً نحو 900 ألف لاجئ.و