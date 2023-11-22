نتنياهو: إسرائيل لن تتوقف عن الحرب في غزة بعد وقف إطلاق النار

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.

وقال نتنياهو، خلال جلسة الحكومة لمناقشة صفقة إطلاق سراح الرهائن اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تتوقف عن الحرب في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار مع حماس.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الرهائن سيتم إطلاقهم على مراحل، مضيفا أن الصليب الأحمر سيزور المختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم ويزودهم بالأدوية.

وتابع نتنياهو أن اتفاق إطلاق سراح المخطوفين يتضمن بندا يقوم بموجبه الصليب الأحمر بزيارة المختطفين الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويد المحتاجين بالأدوية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه "بدون استمرار الضغط العسكري، لن تكون هناك فرصة لعودة المزيد".

وأضاف جالانت أنه في أعقاب الضغط العسكري والمناورات البرية التي مكنت من زيادة الضغط على حماس، هناك فرصة أن ينضج مخطط لإطلاق سراح المخطوفين بناء على طلب مؤسسة الدفاع".

وتابع بأن "قرار الحكومة تضمن مطلبا لا لبس فيه بأنه بمجرد استنفاد هذه المرحلة، سيستمر نشاط القوات بكامل قوته"، مشددا على أنه بدون الضغط لن تكون هناك فرصة لجلب بقية الرهائن.

من جانبه، قال عضو حكومة الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، في بداية اجتماع الحكومة "وراء كل شخصية هناك عائلة، الخطوط العريضة صعبة لكنها حقيقية".

وقال جانتس إن "الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي مع جميع قوات الأمن هو أساس الخطوط العريضة لإطلاق سراح المختطفين التي سنناقشها اليوم وسنعرضها هنا، ولا يقل أهمية عن ذلك هو الأساس لمواصلة الجهود العملياتية اللازمة، أيضا في الساحة الجنوبية وربما في ساحات أخرى".

وأكد عضو الحكومة أن "هذا المخطط هو جزء من مفهوم شامل لإعادة جميع المختطفين والمفقودين من هذه الحملة، ومن الحملات السابقة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الحكومة بدأت مساء الثلاثاء اجتماعها الخاص للموافقة على صفقة الرهائن مع حماس، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا ومسنة خلال فترة مدتها أربعة أيام ستحاول خلالها حماس العثور على المزيد من الأمهات والأطفال.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل من جانبها ستطلق سراح 150 أسيرا أمنيا فتيان ونساء لم تتم إدانتهم بارتكاب جرائم قتل، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق في الواقع على إطلاق سراح حوالي 300 أسير فلسطيني.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية قد ذكرت أن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل سيبدأ صباح الخميس المقبل.