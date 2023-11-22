بسبب مماطلة إسرائيل.. سـ.ـر.ا.يـ.ـا الـ.ـقـ.ـد.س تعلن وفاة أسيرة إسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت "سريا القدس"، في بيان مساء الثلاثاء، عن وفاة أسيرة إسرائيلية كان من المقرر إطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكنها توفيت بسبب مماطلة الجانب الإسرائيلي.

وقالت "سرايا القدس، وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان: "نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها -لأسباب إنسانية- ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها، وأمام هذا الإعلان نجدد تأكيدنا على إخلاء مسئوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في قطاع غزة".

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة قد طالبا مجلس الحرب الإسرائيلي بالموافقة على اتفاق لإطلاقهم في إطار اتفاق تبادل محتمل يجري بحثه مساء الثلاثاء في إسرائيل.

وقال منتدى عائلات الأسرى في بيان: "نعلم أن قرارا يمكن إتخاذه هذا المساء"، مطالبا المجلس "بعدم عرقلة أي اتفاق".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة، إن ردود الفعل وطريقة التفاوض الإسرائيلية بشأن الأسرى قد تدفع الحركة للخروج من الصفقة والاحتفاظ بالأسرى لظروف أفضل.

وكانت قد ألمحت حركة "حماس" إلى استعدادها لإطلاق 70 من النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد من النساء والشبان الفلسطينيين الأسرى لدى إسرائيل والذين لا يزال عددهم مجهولا. ولكن حسب مسؤول عربي، تحدث لـ "واشنطن بوست"، فإن عددهم في السجون الإسرائيلية لا يقل عن 120 شخصا.