بن سلمان يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.. وواشنطن ترفض وترد

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه "لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967."

وشدد بن سلمان، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة "بريكس"، على ضرورة أن يتم بشكل فوري فرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإدانة تدمير إسرائيل للمستشفيات في القطاع، ومطالبة جميع الدول، بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة "لن تستجيب لنداء الدول الإسلامية التي تصر على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل."

وردا على سؤال حول استعداد واشنطن لوقف إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل بعد دعوة ولي العهد السعودي، قال "ميلر": "لا، نحن لسنا مستعدين لهذه الخطوة. كما أن الكونجرس يدرس حاليا طلبا، ونأمل أن تتم معالجته على الفور وينص على تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل وأوكرانيا".

وعما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يعتزم لقاء وفد الدول الإسلامية الذي زار الصين مؤخرا، قال "ميلر" إنه لا يوجد جدول زمني محدد، لكن التفاعل بين الطرفين مستمر.