سرايا القدس تستهدف 13 دبابة وآلية والقسام تنشر فيديو لتفجير قوة إسرائيلية وسط غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 5 في المعارك الجارية.



وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها استهدفوا 9 دبابات و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في مناطق شمالي قطاع غزة.

وأضافت، سرايا القدس، إن مقاتليها أجهزوا، مساء أمس الاثنين، على 4 جنود من مسافة صفر، بعد اقتحام منزل تحصنوا به غرب حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

في السياق، نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو يظهر اشتباك مقاتليها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط مدينة غزة.



وظهر مقاتلو القسام وهم يتحركون بين الأشجار بملابس مدنية ومعهم حقائب صغيرة وأسلحة رشاشة وقذائف محمولة على الكتف، وقاموا بتوصيل سلك متفجر في المنطقة.



بعد ذلك، أظهر الفيديو جنود الاحتلال وهم يتحركون في المكان على أرجلهم قبل أن يظهر عملية تفجير ما قالت عنه القسام إنه "حقل ألغام".



وظهر أحد المقاتلين وهو يقترب من أحد الأبنية، ثم استهدفه بقذيفة محمولة على الكتف محدثا انفجارا هائلا، وبعدها بدأ المقاتلون اشتباكا بالأسلحة الآلية في محيط المبنى المستهدف.



في المقابل اعترف جيش الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى 70 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.



وخلال الأيام الماضية تزايدت أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي مع اشتداد المعارك مع المقاومة على عدد من محاور القتال.



وفي سياق مواز، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن الجيش أن هناك حاليا أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي منتشرين في قطاع غزة في الحرب. وتتمركز تلك القوات بشكل رئيسي في أحياء الزيتون وجباليا بمدينة غزة، حسبما ذكرت الصحيفة.



ومنذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي هناك أيضا حالات عدة قتل فيها عناصر من القوات الإسرائيلية بنيران صديقة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.



ويقول الجيش إنه يجري التحقيق في تلك الحوادث من أجل تعلم الدروس للمستقبل.



المصدر : وكالات



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