برلمان جنوب إفريقيا يوافق على طرد السفير الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير وتعليق العلاقات الدبلوماسية

رويترز: برلمان جنوب إفريقيا يصوت لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير وتعليق العلاقات الدبلوماسية

صوت البرلمان الجنوب إفريقي، اليوم الثلاثاء، على إغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة بريتوريا، وكشفت النتائج عن موافقة 248 عضوا مقابل رفض 91 آخرين، لتكون خطوة جديدة في تراجع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خلال أيام.

وأوضح البرلمان الجنوب إفريقي أن القرار سار لحين امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية.

سبق وأن استدعت وزارة خارجية الاحتلال سفيرها لدى جنوب أفريقيا على إثر موقف الرئيس سيريل رامافوزا بشأن قتل آلاف المدنيين في غزة، إذ أعلن أنه دولته تقدمت بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بالقطاع.