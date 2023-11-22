لجنة حماية الصحافيين: مقتل 53 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام في حرب غزة بينهم 3 من لبنان

اعلنت لجنة حماية الصحافيين في احصاء لها عن مقتل 53 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

واوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن "هذه الحصيلة تشمل 46 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين وثلاثة لبنانيين قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول".

وذكرت لجنة حماية الصحافيين إن 11 صحافيا أصيبوا بجروح وفقد ثلاثة منذ بداية الحرب وتم اعتقال 18 صحافيا.

واضافت المنظمة غير الحكومية على موقعها الإلكتروني "يواجه الصحافيون في غزة مخاطر كبيرة خلال محاولتهم تغطية النزاع أثناء الهجوم البري الإسرائيلي بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة وخلل الاتصالات ونقص الإمدادات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".

وآخر الضحايا صحافيان من قناة الميادين، قُتلا في قصف اسرائيلي على جنوب لبنان.