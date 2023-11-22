إيلون ماسك يعلن التبرع بجزء من أرباح «X» للمستشفيات الإسرائيلية والصليب والهلال الأحمر بفلسطين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، التبرع بدخل منصته "إكس" من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم مساعدات طبية للفلسطينيين.

وقال ماسك إن شركة "إكس" "ستتبرع بجميع عائدات الإعلانات والاشتراكات المتعلقة بحرب غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/الهلال الأحمر في غزة".

وكانت منصة "إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، قد واجهت انسحابا كبيرا للمعلنين بعد تعليقات الملياردير الأمريكي، والتي رأى فيها النقاد علامات معاداة السامية.

وقررت شركات "والت ديزني"، وIBM وApple وغيرهم تعليق إعلاناتهم على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" على خلفية ذلك.

ووجهت وسائل الإعلام الإسرائيلية اتهامات لـ ماسك، بالترويج لمعاداة السامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلا: "لقد قلت الحقيقة".