شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" بالمنيا يطلق حملة دعائية لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أمانة حزب الحرية بمحافظة المنيا برئاسة رجاء عطية أمين المحافظة، حملة للتوعية بالانتخابات الرئاسية 2024، يأتى هذا فى إطار دعم الحزب للمرشح عبد الفتاح السيسى وضمن فعاليات حملة "مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار".

وقال عطية، إن الحملة تهدف مختلف أرجاء المحافظة من مراكز وقرى ونجوع لدعم المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تتحمله المنطقة من مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وحده هو الأقدر في التعامل مع الأحداث الجارية، خاصة وأن هناك مخاطر وتهديدات كبيرة ومخططات إرهابية تهدد المنطقة بأكملها.

وأضاف أمين محافظة المنيا، أن الحزب قام بعمل لقاءات توعوية داخل المقاهي والمواصلات العامة والأسواق، والمطاعم وكذلك من خلال نبذة صغيرة بها كل ما يهم المواطن.

وتابع، "الحزب سيقوم بعمل لجان شعبية لمحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تنافسية، وندعم مرشحنا الرئاسي من خلال اللافتات والإعلانات الدعائية بكافة صورها داخل المحافظة".

وأكد رجاء عطية، أن محافظة المنيا تتمتع بالتعداد السكاني وزيادة نسبة الشباب وبداية الحملة من مركز مغاغة محافظة المنيا، مشيرا إلى أن هناك سيارة نصف نقل تجوب الشوارع قاصدة كل يوم قرية وعزبة ونجع لمخاطبة المواطنين وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

جانب من مشاركة أهالي محافظة المنيا جانب من مشاركة أهالي محافظة المنيا



لافتات بالميادين لدعم الرئيس السيسي



فعالية جماهيرية بحضور قيادات الحزب فعالية جماهيرية بحضور قيادات الحزب