بعد ارتفاع قياسي بأسعار الذهب.. مستشار وزير التموين يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب على الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلي ووصول سعر الجنيه الذهب إلى 23 ألف جنيه قائلاً: "الارتفاعات الحالية مبررة لأن سعر الذهب ارتفع عالمياً لأكثر من 130 دولار، وعالميا وصلت الوقية لأكثر من 2000 دولار.

وأضاف فرج في مداخلة تليفونية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إن الأفراد يفضلون أن يقتنوا الذهب كمخزن للقيمة وكذلك الدول، مؤكدا أن مبادرة المصريين في الخارج قائمة وكميات ذهب التى تدخل للبلاد جيدة، ولولا مبادرة زيرو جمارك، لارتفع سعر الذهب بشكل أكبر بكثير لأن المصريين مغرمين بشراء الدهب."

وأردف ناجى: الفترة القادمة ستشهد تراجعاً في الأسعار قائلاً: "من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة، وأنصح المواطنين المغرمين بالذهب عدم الاقتناء في الوقت الحالي والانتظار بعض الشيء، مع توقعات تراجعه في البورصات العالمية وكذلك دخول كميات منذ الذهب للسوق المحلي عبر مبادرة زيرو جمارك".