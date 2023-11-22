رئيس إسكان النواب: 4 حالات لا يجوز فيها التصالح في القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال النائب محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان والتعمير في مجلس النواب: إن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح في كافة المخالفات فيما عدا 4 حالات فقط، الحالة الأولى هي السلامة الإنشائية، وهذا أمر طبيعي، إذ أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط، "أنا مديش رخصة لعزرائيل يموت الناس".

وأضاف "عطية"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم": الحالة الثانية هي البناء على نهر النيل، والحالة الثالثة هي البناء على الأماكن الأثرية، والحالة الرابعة هي البناء على الجراجات، وهذا أمر أحدث جدلًا في الشارع المصري.

وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: مجلس النواب يرغب في تصحيح الأوضاع، إذ أن من قام ببناء جراج ومن ثم غير استخدامه إلى شيء آخر، ستقوم الوحدة المحلية بتقديم إنذار للمحال.

وواصل: الشوارع بتاعتنا بقت جراجات، ومدن كثيرة عريقة كبيرة متعرفش تمشي فيها لأن الناس راكنة فيها كتير نتيجة التهاون في ملف الجراجات.