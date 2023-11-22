شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قانون التصالح الجديد يحافظ على الثروة العقارية ويدعم مشروعات البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاءت بهدف إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي من أجل حل مشكلة تؤرق العديد من المواطنين.

وأضاف النائب عيد حماد، أن ملايين المواطنين ينتظرون قانون التصالح الجديد لحل مشكلة مخالفات البناء، مؤكدا أن مشروع قانون التصالح في مخالفات في مخالفات البناء سيخلق حالة توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور.

ووجه عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص دائما على تنفيذ وعمل كل ما هو يخدم مصلحة المواطنين.

وأشار النائب عيد حماد، إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يحافظ على الثروة العقارية، كما أنه يدعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين، مؤكدا أن مسئولية الحكومة تتمثل في تطبيق القانون بشكل صحيح على أرض الواقع.