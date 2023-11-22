خارجية قطر اعلنت نجاح الوساطة القطرية: سيتم الإعلان عن توقيت بداية الاتفاق خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة الى ان "جهود الوساطة أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة",

وشددت الخارجية القطرية على ان "الهدن الانسانية ستستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد والاتفاق يشمل تبادل 50 امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين، كما ستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".

وتابعت :"قطر تؤكد استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، ونثمن جهود مصر والولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق".