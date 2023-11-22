الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الأسرى مع حماس

أقرّت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم اتّفاقاً ينصّ على إطلاق حركة حماس سراح 50 اسيرا في قطاع غزة مقابل إطلاق اسرائيل سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هدنة موقتة في القطاع.

واعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان أنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 اسيرا من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".

وحرصت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء على التأكيد على أنّها "ستواصل حربها" ضدّ حماس فور انتهاء مفعول هذه الهدنة.