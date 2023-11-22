اعلنت حركة حماس، انه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة توصلنا لاتفاق هدنة إنسانية لـ4 أيام بجهود قطرية ومصرية حيث يتم بموجب الاتفاق وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الاسرائيلي بكافة مناطق قطاع غزة، كما يتم بموجب الاتفاق أيضا وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة وإدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة"، مؤكدة انه "سيطلق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 من نساء وأطفال شعبنا بسجون اسرائيل".
وكشفت حماس انه "يتم بموجب الاتفاق وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام الهدنة ووقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام الهدنة وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا، وخلال فترة الهدنة يلتزم الجيش الاسرائيلي بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة".
وشددت حماس على ان "بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف لخدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، كما ان المقاومة أدارت المفاوضات من موقع ثبات وقوة في الميدان رغم محاولات الاحتلال تطويل أمدها والمماطلة فيها".
واضافت :"بينما نعلن التوصل لاتفاق الهدنة نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد وكتائبنا ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تؤكد التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وهدنة فى غزة بجهود مصرية وقطرية: أيدينا ستبقى على الزناد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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