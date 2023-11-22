شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 10 آلاف مدني قُتلوا في حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الأمم المتحدة أن 10 آلاف مدني على الأقل، من بينهم ما يربو على 560 طفلًا، لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ الغزو الشامل الذي شنته روسيا على أوكرانيا قبل 21 شهرًا.

وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف يوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى الحقيقية من المحتمل أن تكون أكبر بكثير، نظرًا إلى أنه لم يتعرف على هوية الكثير من الجثث.

18500 مصاب مدني

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن أكثر من 18500 مدني أصيبوا.

وقالت دانييل بيل، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا: "مقتل 10 آلاف مدني تمثل منعطفًا قاتمًا لأوكرانيا، فحرب الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا تدخل الآن شهرها الحادي والعشرين، ما يثير مخاطر التطور إلى صراع طويل".