شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى مرحبا بهدنة فلسطين: نجاح فعلى لجهود الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وقال أبو العلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تنفيذ هذه الهدنة نجاح فعلي لجهود الدولة المصرية التي عملت منذ اللحظات الأولي للعدوان علي مجموعة من المحددات أبرزها الوقف الفورى لإطلاق النار وإدخال المساعدات فضلا عن إحياء عملية السلام.

وشدد علي أن مصر ترفض بشدة التهجير القسرى لأهالي موضحا أن مصر قدمت مساعدات لفلسطين منذ العدواني الإسرائيلي الغاشم، مؤكدا أن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني، وأن قضية فلسطين محفورة في وجداننا منذ المرحلة التي أعقبت حرب 73.

ورفض رئيس الحزب العربي الناصري، المزايدات على الدولة المصرية، قائلا :" لا يمكن المزايدة على الدور المصري فى القضية الفلسطينية سواء من خلال المطالبة بالوصول لحل عادل بحل الدولتين فى مختلف المحافل الدولية أو من خلال مساندة الأشقاء فى تخطي اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال من خلال تقديم الدعم الإنساني لهم.