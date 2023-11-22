شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات النواب": اتفاق هدنة غزة يعكس جهود مصر لدعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وقال ناصر، لـ"الخليج 365"، إن نجاح هذه المبادرة يأتي انعكاسا للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتنسيق على المستوى الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، ما يؤكد على أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية وجهودها في المفاوضات لوقف إطلاق النار من أجل الوصول إلى حلول للأزمة ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة.

وأكد أن نجاح هذه الجهود والتوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، سيساهم في سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بما يفى باحتياجات القطاع.

ووجه ناصر، الشكر إلى الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية على هذه الجهود الكبيرة المبذولة لدعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لوقف الجرائم الوحشية والمجازر التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل.

وأشاد بترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية فى الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وتأكيده على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.