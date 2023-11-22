شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قافلة صندوق تحيا مصر لأهالى غزة انتصار للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد سلطان، أن تنفيذ قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية"، بمثابة انتصار للإرادة المصرية لدعم القضية الفلسطينية والإنسانية التي يتخاذل عنها المجتمع الدولي.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن الدولة المصرية هي المساند الأكبر للقضية الفلسطينية ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر قضية فلسطين.

وأشار إلى أن القيادة المصرية مارست ضغوطا كبيرة على كافة الأطراف من أجل تسريع وتيرة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدا أن التحالف الوطني وحياة كريمة والهلال الأحمر المصري كان لهم النصيب الأكبر من حجم المساعدات التي وصلت مطار العريش والتي بلغت نحو 8 آلاف و658 طنا.

وشدد النائب محمد سلطان، على ضرورة استجابة المجتمع الدولي، بوقف إطلاق النار على المدنيين العزل والمنشآت الفلسطينية، لأن ما يحدث من أعمال تخريبية، يخالف المواثيق الدولية وقانون حقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة حل الدولتين في أقرب وقت، وإقرار أن فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.