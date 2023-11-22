شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: هدنة غزة بوساطة مصرية أول انفراجة حقيقية فى الصراع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال "الجندي"، إن الجهود المصرية المبذولة على مدار الأسابيع الماضية نجحت، في إعلان وقف تام لإطلاق النار، وهو ما يتيح الفرصة لتقديم يد المساعدة للشعب الفلسطيني في غزة الذي يعاني تدهورا في الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لن تتوانى لحظة في بذل الجهود من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في الحفاظ على حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الهدنة تعدل أول إنفراجة حقيقية في الصراع القائم، وسيساهم في تشجيع باقي الأطراف الإقليمية والعالمية على دعم المسار السياسى، للوصول لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوقف عن الممارسات الإسرائيلية لإجبار المدنيين الفلسطينيين على ترك بيوتهم والنزوح جنوبا بإتجاه سيناء.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن يواصل المجتمع المدني المصري عمله من أجل تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وتقديم يد العون إلى آلاف المصابين والجرحي الذين سقطوا ضحايا في هذه الحرب، ولا يجدون الرعاية الصحية المناسبة لهم.
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