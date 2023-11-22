شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: جهود الدولة المصرية وراء إعلان هدنة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، بإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأكد مطر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هى التي تقف وراء إعلان هذه الهدنة، بجانب جهود الدول الأخرى.

وأشار إلى أن الهدنة تساعد على وقف إطلاق النار وتساعد على إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في فلسطين، مضيفا: الهدنة تساعد على وقف نزيف الدماء وإزهاق الأرواح ومسلسل الاعتداء على المستشفيات بشكل غاشم".