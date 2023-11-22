النشرة: غارات اسرائيلية على مجدل زون والمنطقة بين علما الشعب والناقورة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار قبل قليل على تلة من تلال بلدة مجدل زون. ونفذ الطيران الحربي أكثر من غارة على المنطقة بين علما الشعب والناقورة.

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