نصرالله التقى خليل الحية واسامة حمدان وبحث معهما التطورات وتقييم المواقف

استقبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مسؤول العلاقات العربية والاسلامية ونائب ‏رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية بحضور القيادي في الحركة اسامة ‏حمدان حيث جرى استعراض الأحداث الأخيرة منذ 7 تشرين الأول وتم تقييم المواقف والتطورات ‏والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة وخصوصاً في قطاع غزة وجرى التأكيد على أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق الانتصار الموعود.‏

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