الجهاد الإسلامي: أسرى العدو لدينا من غير المدنيين لن ينالوا الحرية حتى تحرير كل أسرانا

اكدت حركة "الجهاد الإسلامي" ان "اتفاق الهدنة جاء بعد جهود مضنية من المفاوضات عبر الوسطاء ومماطلات وتعنت من قبل اسرائيل"، لافتة الى ان "أسرى العدو لدينا من غير المدنيين لن ينالوا الحرية حتى تحرير كل أسرانا من سجون اسرائيل".

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