بدأت قبل قليل مراسم تشييع الشهيدين فرح عمر وربيع معماري في قناة الميادين. وسيصلي رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود على الجثمانين امام مقر الميادين.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء مراسم تشييع الشهيدين فرح عمر وربيع معماري في قناة الميادين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.