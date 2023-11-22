السفيرة الأمريكية تعرب عن تقديرها لمصر للعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج عن تقديرها، بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، لتركيز مصر الثابت والممتد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيل مغادرة المواطنين الأجانب من غزة في أمان بما في ذلك المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم.

وقالت السفيرة الأمريكية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - "إنه وكما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقد دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال مما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطيني".



وأضافت أن مصر قد أظهرت مرة أخرى طوال هذه الأزمة وخلال هذه المفاوضات التزامها بالاستقرار الإقليمي، كما أظهرت كرمها في مساعدة المدنيين الذين وقعوا في براثن الصراع.

وعبرت عن امتنانها لإصرار الشركاء المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل - وهي شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا.



وأوضحت السفيرة أن أمريكا تشيد بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى في العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى ما أكد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر، "وإنني متمسكة بهذه الالتزامات والأهداف المشتركة في الوقت الذي أتولى فيه مهام منصبي في القاهرة".

