الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في حرب أوكرانيا يتجاوز 10 آلاف شخص

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا دانييل بيل، أن عدد القتلى المدنيين في حرب أوكرانيا يتجاوز 10 آلاف شخص، بينهم أكثر من 560 طفلا قُتلوا، وأصيب أكثر من 18,500 آخرين منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "دانييل بيل" إن مقتل عشرة آلاف مدني يمثل علامة فارقة بالنسبة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الحرب التي يشنها الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا، والتي تدخل الآن شهرها الحادي والعشرين، تخاطر بالتطور إلى صراع طويل الأمد، مع تكلفة بشرية باهظة يصعب استيعابها.



وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، أن العدد يمثل الوفيات بين المدنيين التي تم التحقق منها وفقا لمنهجية البعثة، لكنها أشارت إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير نظرا للتحديات والوقت اللازم للتحقق.

وذكرت "دانييل بيل" بأنه في الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر، وقعت معظم الخسائر التي تم التحقق منها بين المدنيين أو ما يعادل 86 بالمائة، في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وكانت الغالبية العظمى منها ناجمة عن أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق بما فيها قذائف المدفعية والصواريخ، والذخائر العنقودية، والصواريخ.



وأوضحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، أن ما يقرب من نصف الضحايا المدنيين في الأشهر الثلاثة الماضية سقطوا بعيدا عن الخطوط الأمامية، ونتيجة لذلك، لا يوجد مكان آمن تماما في أوكرانيا.

