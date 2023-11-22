شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة المصرية شعبا وقيادة صف واحد ضد مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فكرة تهجير أبناء غزة قسريا من أراضيهم الى سيناء ليست مجرد تكهنات، فلم تتوقف تصريحات التهجير عند الإعلامي إيدي كوهين رغم أنه لا يتمتع بمنصب حكومي، طالت فكرة التهجير أسماء نافذة في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، والذى قال إن اجلاء سكان غزة هو الحل الإنساني.

الدولة المصرية وعت للمخطط منذ اللحظة الأولى، حيث صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة وأكد:"اذا استدعي الأمر إن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".

خرج الرفض واضحا أيضا من الخارجية المصري ممثلة في الوزير سامح شكري، وارتفع صوت الرفض أيضا في البرلمان المصرين كل هذا الرفض للتهجير رافقه أيضا دعم شعبي واضح رأه العالم أجمع.