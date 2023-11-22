شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة الشيوخ": اتفاق الهدنة تأكيد لأهمية دور مصر فى دعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد مهران، أن نجاح هذه المبادرة يأتي انعكاسا للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي، مما يؤكد على أهمية دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية وجهودها في المفاوضات لوقف إطلاق النار من أجل الوصول إلى حلول للأزمة ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن هذا الاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، وهو ما عبر عنه أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وكذلك بيان حركة حماس التي وجهت الشكر لمصر في هذا الشأن.

وأشار مهران، إلى أن مصر تخوض معركة دبلوماسية صارمة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط ونجحت في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها، فضلا عن فرض سيطرتها في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وشدد على ضرورة محاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية لانتهاكه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.