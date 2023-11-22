شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار.. ويؤكد: لا بديل عن دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، بنجاح الجهود المصرية فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين، متضمنا تبادل الأسرى، وكذلك ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد الحزب ترحيبه بهذه الهدنة، والتى تساعد بشكل كبير فى تهدئة الأوضاع فى المنطقة، وفى إطار السعى المصرى نحو الوصول إلى حل نهائى للأزمة.

وشدد حزب حماة الوطن، على أهمية الالتزام ببنود الاتفاق من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات لتهدئة الأوضاع، مؤكدا أن الجهود المصرية والتنسيق مع الجانب القطرى، نجحت فى الوصول إلى هذا الاتفاق فى وقت هام لصالح الجانبين.

وأشار الحزب، إلى أهمية ردود الفعل فى هذا الشأن، والتى ثمنت الجهود المصرية، لاسيما الموقف الأمريكى، وتعليق الرئيس الفلسطيني، وكذلك حركة حماس، والذين أشادوا جميعا بالجهود المصرية فى هذا الشأن.

كما أكد "حماة الوطن"، على تمسكه بضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسرى لأهالى قطاع غزة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.