شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار فى غزة كلل الجهود المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، جاء نتيجة الجهود العظيمة التي قامت بها مصر منذ 7 أكتوبر الماضي، من أجل تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال: هذا الاتفاق والذي تضمن بالإضافة لوقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، وكذلك دخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود، سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في فلسطين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تثمر الجهود المصرية في زيادة مدة الهدنة.

وأشار زين الدين، إلى أن مصر موقفها كان واضحا منذ البداية في ضرورة وقف إطلاق النار، ومعارضة نزوح أو تهجير الفلسطينيين، قائلا: وهو الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة بالكامل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التنسيق المصري - القطري في هذا الشأن، كان له نتائج إيجابية واضحة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار زين الدين، إلى جلسة مجلس النواب، والبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، وتأكيد موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال العنف والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حق الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام من أجل مصلحة كافة الأطراف.