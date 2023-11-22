شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: الهدنة أبلغ رد على من يتجرأ على دور مصر فى الملف الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن نجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، هو تتويج للجهود المصرية المبذولة من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا ما تم تأكيده خلال الجلسة التاريخية التي تم عقدها بمجلس النواب تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس، والتي ستظل علامة في تاريخ البرلمان المصري.

وقال "إمام"، إن نجاح مصر في التوصل لاتفاق هدنة بين الطرفين أبلغ رد على كل من يتجرأ على دور مصر بالتشكيك فيه، مؤكدا أن مصر منذ بداية الأزمة وهى تعمل بكل جد وإخلاص من أجل إعلان هدنة إنسانية وتوضيح حقيقة القضية الفلسطينية والمجازر التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين العزل داخل قطاع غزة لا سيما الأطفال والنساء، متوقعا أن تكون الهدنة بداية للإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات لإقرار السلام العادل وتنفيذ حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

وأضاف "إمام" أن اتفاق الهدنة يتضمن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين لعدد من النساء والأطفال، ووقف كامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة، بالإضافة إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود إلى جميع أنحاء القطاع بما في ذلك الشمال، وهو ما يساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.