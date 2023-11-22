المونسنيور بيشيريه بذكرى شفاء نهاد الشامي: يجب ان نمارس دعوتنا من اجل خير المجتمع على مثال مار شربل

أشار القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور جيوفاني بيشيريه، في عظته خلال القداس الالهي بذكرى شفاء نهاد الشامي في دير مار مارون عنايا، الى ان "اي أحد يقرأ الانجيل ويسمع النقاش بين يسوع واليهود قادر على فهم قوة ومعنى الكلام"، معتبرا ان "النص من انجيل يوحنا اليوم يتحدث عن انتمائين لابراهيم ولله وبالنهاية كل انتماء لديه تعبير اب فيدل احيانا على ابراهيم واحيانا على الله".

ولفت بيشيريه الى ان "الابن الحقيقي يجب ان يشبه ابيه، ويقول يسوع اذا كنتم ابناء ابراهيم تعملون باعماله فاذن كيف نعيش الاعمال التي نقوم بها في طريقة الحياة العادية"، معتبرا انه "اذا راقبنا اقوال مار شربل من الممكن ان نقع في الوهم، اما اذا راينا خيارته الخاصة بالحياة وكيف عاش نرى الحقيقة".

واضاف :"في حياة القديس شربل نحب الملموس، حياته تقنعنا ان التزامنا تجاه الجماعة الانسانية المتضامنة بالاخوة يصبح اقوى واكثر قوة عندما يصبح الرجاء الذي يحينا قويا، وهذه الدينماكية تصبح قوية اذا كان لدينا حالات صعبة في حياتنا".

واعتبر بيشيريه انه "على مثال مار شربل يحب ان نمارس دعوتنا من اجل خير المجتمع ونعي ان بصلاتنا يوجد الحب وهو عطية لنا من الله ".