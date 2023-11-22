الاتحاد الأوروبي رحّب باتفاق الهدنة في غزة ويطلب زيادة المساعدات للقطاع

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "بحرارة" باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة والافراج عن اسرى لدى حماس، داعية إلى "الاستفادة من هذا التوقف" لتكثيف المساعدة الإنسانية.
وتابعت :"أنا ممتنة جدا لكل الذين عملوا دونما هوادة عبر السبل الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة وستبذل المفوضية كل ما في وسعها للاستفادة من هذه الهدنة لتكثيف المساعدة الإنسانية في غزة" مضيفة نريد تكثيف إرسال المساعدات إلى غزة بأسرع وقت ممكن".
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