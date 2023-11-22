أبرزها عودة ميمي.. 3 مكاسب لـ"اسود الرافدين" بعد الفوز على فيتنام

بغداد - ياسين صفوان - يُذكر أن منتخب العراق حقق فوزًا ثمينًا وصعبًا، بملعب فيتنام بفضل هدفٍ سجله اللاعب مهند علي "ميمي" في الدقيقة (90+7) من اللقاء في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وبفوزه في المباراة، انفرد المنتخب العراقي بصدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف فيتنام.

ويستعرض هذا التقرير أبرز المكاسب التي حققها المنتخب العراقي في مباراته أمام فيتنام، بحسب جردة قام بها فريق الخليج 365.



*عودة ميمي

عودة ميمي إلى التسجيل منحت اللاعب دفعةً قويةً لتقديم المزيد في قادم المباريات، أهمية هذا الهدف لا تكمن في خطف الانتصار وحسب، بل في إشعال المنافسة بين المهاجمين الأربعة للمنتخب العراقي، بحسب مدربين عراقيين.